ジャパンライフ元会長を逮捕　警視庁などの合同捜査本部

2020年9月18日 07時40分 (9月18日 08時00分更新) 会員限定
　ジャパンライフの山口隆祥元会長

　ジャパンライフの山口隆祥元会長

  • 　ジャパンライフの山口隆祥元会長
　磁気ネックレスなどの預託商法を展開し、２４００億円の負債を抱えて破綻したジャパンライフについて、警視庁などの合同捜査本部は１８日、詐欺の疑いで、元会長山口隆祥容疑者（７８）を逮捕した。

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