13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの日本2ndミニアルバム『24H』（トゥエンティーフォーアワーズ）が、初週24.7万枚を売り上げ、9月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： 24H ／ SEVENTEEN

2位： おいしいパスタがあると聞いて ／ あいみょん

3位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師

4位： NO GOOD ／ N/A

5位： L& ／ King & Prince

6位： BLACKSTAR ／ Various Artists

7位： 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」主題歌CD「再生讃美曲」 ／ スタァライト九九組

8位： LOVE SYNONYM #1.Right For Me:1st Mini Album ／ WONHO

9位： LEGEND - METAL GALAXY[DAY-1](METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW) ／ BABYMETAL

10位： LEGEND - METAL GALAXY[DAY-2](METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW) ／ BABYMETAL

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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