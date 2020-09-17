9/21付週間アルバムランキング1位はSEVENTEENの『24H』
2020年9月17日 17時00分 (9月17日 18時05分更新)
13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの日本2ndミニアルバム『24H』（トゥエンティーフォーアワーズ）が、初週24.7万枚を売り上げ、9月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： 24H ／ SEVENTEEN
2位： おいしいパスタがあると聞いて ／ あいみょん
3位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師
4位： NO GOOD ／ N/A
5位： L& ／ King & Prince
6位： BLACKSTAR ／ Various Artists
7位： 「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」主題歌CD「再生讃美曲」 ／ スタァライト九九組
8位： LOVE SYNONYM #1.Right For Me:1st Mini Album ／ WONHO
9位： LEGEND - METAL GALAXY[DAY-1](METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW) ／ BABYMETAL
10位： LEGEND - METAL GALAXY[DAY-2](METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN EXTRA SHOW) ／ BABYMETAL
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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