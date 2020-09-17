兵庫の３３４カ所で路面標示誤り　県警、２７件の取り締まりでミス

2020年9月17日 17時29分 (9月17日 17時54分更新) 会員限定
　兵庫県警

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　兵庫県警は１７日、県内の交差点で直進を禁止するなどの誤った路面標示が３３４カ所あり、道交法の指定通行区分違反の疑いで２７人に違反切符を交付していたと発表した。反則金を還付し、違反点数を取り消す。
　今年７月、同県加古川市の交差点２カ所で誤表示が判明し、県警が一斉調査していた。

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