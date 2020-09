12人組グローバルガールズグループ・IZ*ONEが、日本1stアルバム『Twelve』(10月21日発売)のアーティスト写真とジャケット写真、ユニット曲歌唱メンバーを含む収録内容の詳細を一挙公開した。

14日からソロアーティスト写真を4人ずつ3日連続で公開してきたIZ*ONEが、ついに全員集合のアーティスト写真とジャケット写真全7種を解禁。ピンクを基調とした衣装、セットで、メンバーの華やかさとスラリとした美脚が際立つ。

本作は通常盤Type A(CD+DVD)、通常盤Type B(CD+DVD)、WIZ*ONE盤(CD)、WIZ*ONE盤 Type A(カン・ヘウォン キム・チェウォン 矢吹奈子ver.)、WIZ*ONE盤 Type B(イ・チェヨン キム・ミンジュ 本田仁美 ver.)、WIZ*ONE盤 Type C(宮脇咲良 チェ・イェナ アン・ユジン ver.)、WIZ*ONE盤 Type D(クォン・ウンビ チョ・ユリ チャン・ウォニョンver.)の7形態。

曲順や楽曲クレジットも公開され、Type A収録「Yummy Summer」は宮脇咲良、キム・チェウォン、キム・ミンジュ、アン・ユジンが歌唱。Type B収録「どうすればいい?」はクォン・ウンビ、チェ・イェナ、本田仁美、チャン・ウォニョンが、WIZ*ONE盤収録「Shy boy」はカン・へウォン、イ・チェヨン、矢吹奈子、チョ・ユリがそれぞれ歌唱する。

また、日本人メンバーの宮脇、矢吹、本田は、韓国でリリースされたアルバムリード曲のJapanese Ver.の作詞も担当。どのような歌詞で世界観が表現されるのかも注目ポイントの1つとなっている。

■IZ*ONE『Twelve』収録内容

【通常盤 Type A】

▽CD

01. Beware

02. Vampire

03. 好きと言わせたい

04. Waiting

05. Buenos Aires

06. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

07. Yummy Summer

08. La Vie en Rose_Japanese Ver.

09. Violeta_Japanese Ver.

10. FIESTA_Japanese Ver.

11. 夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)

▽DVD

・Beware Music Video

・【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.03

好きと言わせたい

O’ My!

Really Like You

Violeta

Memory

Up

La Vie en Rose

NEKKOYA(PICK ME) (IZ*ONE Ver.)

好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

【通常盤 Type B】

▽CD

01. Beware

02. Vampire

03. 好きと言わせたい

04. Waiting

05. Buenos Aires

06. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

07. どうすればいい?

08. La Vie en Rose_Japanese Ver.

09. Violeta_Japanese Ver.

10. FIESTA_Japanese Ver.

11. 夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)

▽DVD

・Beware Music Video

・Beware Music Video Behind the Scene

・IZ*ONE 7 Music Videos

好きと言わせたい/Buenos Aires/Vampire/ご機嫌サヨナラ/猫になりたい /Target/年下Boyfriend

・The Making of 【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.02-05.03

【WIZ*ONE盤】

▽CD

01. Beware

02. Vampire

03. 好きと言わせたい

04. Buenos Aires

05. 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)

06. Shy boy

07. La Vie en Rose_Japanese Ver.

08. Violeta_Japanese Ver.

09. FIESTA_Japanese Ver.

10. 夢を見ている間_Japanese Ver.(IZ*ONE Ver.)

