IZ*ONE、ミニスカ美脚ショット＆華やかなジャケ写7種解禁
2020年9月17日 13時39分 (9月17日 16時08分更新)
12人組グローバルガールズグループ・IZ*ONEが、日本1stアルバム『Twelve』（10月21日発売）のアーティスト写真とジャケット写真、ユニット曲歌唱メンバーを含む収録内容の詳細を一挙公開した。
14日からソロアーティスト写真を4人ずつ3日連続で公開してきたIZ*ONEが、ついに全員集合のアーティスト写真とジャケット写真全7種を解禁。ピンクを基調とした衣装、セットで、メンバーの華やかさとスラリとした美脚が際立つ。
本作は通常盤Type A（CD＋DVD）、通常盤Type B（CD＋DVD）、WIZ*ONE盤（CD）、WIZ*ONE盤 Type A（カン・ヘウォン キム・チェウォン 矢吹奈子ver.）、WIZ*ONE盤 Type B（イ・チェヨン キム・ミンジュ 本田仁美 ver.）、WIZ*ONE盤 Type C（宮脇咲良 チェ・イェナ アン・ユジン ver.）、WIZ*ONE盤 Type D（クォン・ウンビ チョ・ユリ チャン・ウォニョンver.）の7形態。
曲順や楽曲クレジットも公開され、Type A収録「Yummy Summer」は宮脇咲良、キム・チェウォン、キム・ミンジュ、アン・ユジンが歌唱。Type B収録「どうすればいい？」はクォン・ウンビ、チェ・イェナ、本田仁美、チャン・ウォニョンが、WIZ*ONE盤収録「Shy boy」はカン・へウォン、イ・チェヨン、矢吹奈子、チョ・ユリがそれぞれ歌唱する。
また、日本人メンバーの宮脇、矢吹、本田は、韓国でリリースされたアルバムリード曲のJapanese Ver.の作詞も担当。どのような歌詞で世界観が表現されるのかも注目ポイントの1つとなっている。
■IZ*ONE『Twelve』収録内容
【通常盤 Type A】
▽CD
01. Beware
02. Vampire
03. 好きと言わせたい
04. Waiting
05. Buenos Aires
06. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
07. Yummy Summer
08. La Vie en Rose_Japanese Ver.
09. Violeta_Japanese Ver.
10. FIESTA_Japanese Ver.
11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
【通常盤 Type A】
▽CD
01. Beware
02. Vampire
03. 好きと言わせたい
04. Waiting
05. Buenos Aires
06. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
07. Yummy Summer
08. La Vie en Rose_Japanese Ver.
09. Violeta_Japanese Ver.
10. FIESTA_Japanese Ver.
11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
▽DVD
・Beware Music Video
・【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.03
好きと言わせたい
O’ My!
Really Like You
Violeta
Memory
Up
La Vie en Rose
NEKKOYA（PICK ME） (IZ*ONE Ver.）
好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
・Beware Music Video
・【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.03
好きと言わせたい
O’ My!
Really Like You
Violeta
Memory
Up
La Vie en Rose
NEKKOYA（PICK ME） (IZ*ONE Ver.）
好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
【通常盤 Type B】
▽CD
01. Beware
02. Vampire
03. 好きと言わせたい
04. Waiting
05. Buenos Aires
06. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
07. どうすればいい？
08. La Vie en Rose_Japanese Ver.
09. Violeta_Japanese Ver.
10. FIESTA_Japanese Ver.
11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
▽CD
01. Beware
02. Vampire
03. 好きと言わせたい
04. Waiting
05. Buenos Aires
06. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
07. どうすればいい？
08. La Vie en Rose_Japanese Ver.
09. Violeta_Japanese Ver.
10. FIESTA_Japanese Ver.
11. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
▽DVD
・Beware Music Video
・Beware Music Video Behind the Scene
・IZ*ONE 7 Music Videos
好きと言わせたい／Buenos Aires／Vampire／ご機嫌サヨナラ／猫になりたい ／Target／年下Boyfriend
・The Making of 【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.02-05.03
・Beware Music Video
・Beware Music Video Behind the Scene
・IZ*ONE 7 Music Videos
好きと言わせたい／Buenos Aires／Vampire／ご機嫌サヨナラ／猫になりたい ／Target／年下Boyfriend
・The Making of 【IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting】 Live in 日本武道館 2019.05.02-05.03
【WIZ*ONE盤】
▽CD
01. Beware
02. Vampire
03. 好きと言わせたい
04. Buenos Aires
05. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
06. Shy boy
07. La Vie en Rose_Japanese Ver.
08. Violeta_Japanese Ver.
09. FIESTA_Japanese Ver.
10. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
▽CD
01. Beware
02. Vampire
03. 好きと言わせたい
04. Buenos Aires
05. 好きになっちゃうだろう？（IZ*ONE Ver.）
06. Shy boy
07. La Vie en Rose_Japanese Ver.
08. Violeta_Japanese Ver.
09. FIESTA_Japanese Ver.
10. 夢を見ている間_Japanese Ver.（IZ*ONE Ver.）
【試聴】IZ*ONEの主な配信楽曲
【写真】手つなぎ、ハグ、耳打ちなどIZ*ONE仲良しショット
【写真】無防備な寝顔集…宮脇咲良“笑撃”ショットも（48枚）
【ライブ写真】スラリとした美脚＆仲の良さでファンを魅了するIZ*ONE（87枚）
【イベント写真】美脚際立つ新衣装 日本デビュー曲初披露（100枚）
【写真】手つなぎ、ハグ、耳打ちなどIZ*ONE仲良しショット
【写真】無防備な寝顔集…宮脇咲良“笑撃”ショットも（48枚）
【ライブ写真】スラリとした美脚＆仲の良さでファンを魅了するIZ*ONE（87枚）
【イベント写真】美脚際立つ新衣装 日本デビュー曲初披露（100枚）
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