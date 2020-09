嵐がデビュー記念日11月3日に新アルバム『This is 嵐』をリリースすることが決定

年内で活動休止する人気グループ・嵐が、CDデビュー記念日の11月3日に3年ぶりとなる17枚目のオリジナルアルバム『This is 嵐』をリリースすることが決定した。

前作『untitled』(2017年10月発売)から3年ぶりとなる本作には、昨年9月発売の「BRAVE」、昨年11月に初のデジタルシングルとして配信リリースされた「Turning Up」、シングルとしては初のミリオンを達成した「カイト」(7月発売)に新曲を加えた全11曲(予定)が収録予定となっている。

タイトルはズバリ、『This is 嵐』。昨年11月3日のデビュー20周年記念日にデジタル配信を解禁してからの楽曲アプローチの変化と、現在進行形の嵐のチャレンジを体感できる“これぞ嵐”なアルバムになるとしている。

本作は初回限定盤DVD(2CD+DVD)、初回限定盤Blu-ray(2CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の3形態。初回限定盤2形態のDISC2には「A・RA・SHI:Reborn」「a Day in Our Life:Reborn」「One Love:Reborn」「Love so sweet:Reborn」「Face Down:Reborn」「Turning Up(R3HAB Remix)」の全6曲が収められる。

初回限定盤の付属DVD/Blu-ray(内容共通)には「BRAVE」「Turning Up」「IN THE SUMMER」「カイト」などのミュージックビデオ(MV)に加え、アルバムリード曲のMV+メイキング映像が収録される。

リーダー大野智はファンクラブサイトの動画を通じて、「アラフェスのリハーサルと並行して、こちらの制作も着々と進んでいるので楽しみにしていてください」とアピールした。

