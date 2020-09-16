自民党の菅義偉総裁（７１）は１６日午後、衆参両院本会議で第９９代首相に選出された。新内閣の陣容を決定し、厚生労働相から横滑りした加藤勝信官房長官（６４）が閣僚名簿を発表した。安倍晋三前首相の総裁任期途中の辞任を受け、路線継承を前面に出す。安倍内閣の７年８カ月を共に支えた麻生太郎副総理兼財務相（７９）を再任した。

菅氏は行政改革、規制改革に意欲を示す。防衛相だった河野太郎氏（５７）を担当相に充てた。新型コロナウイルス対応を踏まえたデジタル改革担当に元ＩＴ・科学技術担当相の平井卓也氏（６２）を起用。２０２５年大阪・関西万博に備え、井上信治万博相（５０）を専任で置いた。

再任閣僚は８人に上り、安定志向がにじむ。麻生氏のほか、新型コロナ対策を担う西村康稔経済再生担当相（５７）、茂木敏充外相（６４）、萩生田光一文部科学相（５７）、梶山弘志経済産業相（６４）、小泉進次郎環境相（３９）、橋本聖子五輪相（５５）、公明党出身の赤羽一嘉国土交通相（６２）。

閣内横滑りは加藤、河野両氏と、武田良太総務相（５２）の３人だった。

経験重視の再登板は４人。平井氏と、上川陽子法相（６７）、田村憲久厚労相（５５）、...

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