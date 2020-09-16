ＮＢＡ、ナゲッツが決勝進出　プレーオフ、レーカーズと対戦へ

2020年9月16日 15時59分 (9月16日 16時03分更新) 会員限定
　クリッパーズに勝利し、喜ぶナゲッツのヨキッチ（左）ら＝オーランド近郊（ＡＰ＝共同）

　クリッパーズに勝利し、喜ぶナゲッツのヨキッチ（左）ら＝オーランド近郊（ＡＰ＝共同）

  • 　クリッパーズに勝利し、喜ぶナゲッツのヨキッチ（左）ら＝オーランド近郊（ＡＰ＝共同）
　米プロバスケットボールＮＢＡのプレーオフは１５日、フロリダ州オーランド近郊で行われ、西カンファレンス準決勝（７回戦制）はナゲッツがクリッパーズを１０４―８９で下し、４勝３敗で決勝進出を決めた。決勝でレーカーズとぶつかる。
　東カンファレンスは決勝（７回戦制）が始まり、第１戦はヒートがセルティックスに１１７―１１４で先勝した。（共同）

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