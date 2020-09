三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE

11月にデビュー10周年を迎える三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEが、21日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル(後7:00~10:57)に出演し、ツインボーカル・今市隆二と登坂広臣がオーディションに合格した思い出の地、東京・マイナビBLITZ赤坂から生ライブを行うことが決定した。

マイナビBLITZ赤坂は「赤坂エンタテインメント・シティ構想」の一環で、番組放送翌日の22日に閉館することが決定している。メンバーも思い入れがあるという会場で、一夜限りのステージを届ける。

このほか、Hey! Say! JUMPは「Your Song」、Perfumeは「Time Warp」、DA PUMPは「Fantasista~ファンタジスタ~」、日向坂46は「アザトカワイイ」、サンボマスターは「忘れないで 忘れないで」、宮本浩次は「P.S. I love you」、乃木坂46(齋藤飛鳥・山下美月・梅澤美波)は「ファンタスティック3色パン」、V6は「PINEAPPLE」を披露。初登場の池田エライザ、Rin音の熱いライブも必見だ。

■『CDTVライブ!ライブ!』4時間スペシャル出演者(※50音順)

▽スペシャルライブ

EXIT×スカイピース

エレファントカシマシ

サスケ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

サンボマスター

DA PUMP

TEE

DOZAN11(三木道三)

乃木坂46(齋藤飛鳥・梅澤美波・山下美月)

Perfume

日向坂46

V6

Hey! Say! JUMP

光永亮太

宮本浩次

Little Glee Monster

LINDBERG

Rin音

▽名曲ライブ!ライブ!

池田エライザ

ISSA

宮本浩次

Little Glee Monster

