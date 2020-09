BOYS AND MEN「Oh Yeah」(ユニバーサル ミュージック/9月9日発売)

東海エリア出身・在住のメンバーによる名古屋発のエンターテインメント集団・BOYS AND MENの10thシングル「Oh Yeah」が、初週4.2万枚を売り上げ、9月15日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

BOYS AND MEN の1位獲得は、1/6付での「ガッタンゴットンGO!」に続き、2作連続、通算5作目。またシングル連続TOP10入り記録を、デビューシングル「ARC of Smile!」(2015年5月発売)から10作連続に自己更新した。



本作はBOYS AND MEN結成10周年記念の第1弾シングル。つらく苦しい世の中であっても負けないでという心の叫びを歌ったメッセージソングに仕上がっている。ミュージックビデオは、力強い本作の世界観を表現したダイナミックな景観の野外で撮影。演出はメンバー間で話し合って決定され、こぶしを突き出す動きやピースサイン、ハイタッチなど、ミュージックビデオを通してファンとの交流を狙った振り付けが見どころとなっている。



なお今月26日からは、開催延期となっていた全国ツアー『BOYS AND MEN 10th Anniversary ボイメン全国ライブツアー「BARI BARI★PARTY」』がスタート。名古屋・愛知県芸術劇場大ホールを皮切りに、東京や福岡など全国6ヵ所7公演を開催する。

<クレジット:オリコン調べ(9/21付:集計期間:9月7日~9月13日)>

関連キーワード 音楽