【オリコン】「週間ストリーミングランキング」にYouTube／YouTube Musicが参加

2020年9月14日 12時00分 (9月14日 13時06分更新)
「オリコン週間ストリーミングランキング」にYouTube／YouTube Musicが参加

「オリコン週間ストリーミングランキング」にYouTube／YouTube Musicが参加

  • 「オリコン週間ストリーミングランキング」にYouTube／YouTube Musicが参加
　オリコンは14日、2020年9月28日付（集計期間：9月14日～20日）「オリコン週間ストリーミングランキング」よりYouTube／YouTube Musicが参加することを発表した。
【最新】9/14付「オリコン週間ストリーミングランキング」一覧
　2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」は、定額制オンデマンド型音楽配信サービスにおける「有料会員によるオーディオ再生のストリーム数」を集計したもの。「オリコン週間合算シングルランキング」および「オリコン週間合算アルバムランキング」を構成する要素の一つとなっている。
　2020年9月28日付の同ランキングより、YouTubeからのデータ提供が可能になったことを機に、「有料・広告モデル音楽ビデオ」および「広告モデルオーディオ」も集計の対象に含むこととした。
　同社広報部は「幅広い層に支持されるYouTubeおよびYouTube Musicの『オリコン週間ストリーミングランキング』への参加により、弊社が追求する『ヒットの可視化』をさらに明確なものにできると考えております」とコメントしている。
■追加対象配信サービス
・Apple Music（有料音楽ビデオ）
・RecMusic（有料音楽ビデオ）
・YouTube／YouTube Music（有料・広告モデル音楽ビデオ／有料・広告モデルオーディオ）※日本国内で再生されたオフィシャル音楽コンテンツ
■集計対象
音楽ビデオ／オーディオ再生問わず「有料会員によるストリーム数」および「広告モデルのストリーム数」を集計
■反映比率
有料音楽ビデオ・オーディオストリーミング：再生数1回
広告モデル音楽ビデオ・オーディオストリーミング：再生数1/3回（3回で1カウント）
■集計対象の配信サービス（50音順）
・Apple Music
・AWA
・HMVmusic powerd by KKBOX
・Google Play Music
・KKBOX
・dミュージック月額コース
・YouTube
・YouTube Music
・LINEMUSIC
・Rakuten Music
・RecMusic
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