【オリコン】「週間ストリーミングランキング」にYouTube／YouTube Musicが参加
2020年9月14日 12時00分 (9月14日 13時06分更新)
オリコンは14日、2020年9月28日付（集計期間：9月14日～20日）「オリコン週間ストリーミングランキング」よりYouTube／YouTube Musicが参加することを発表した。
2018年12月24日付からスタートした「オリコン週間ストリーミングランキング」は、定額制オンデマンド型音楽配信サービスにおける「有料会員によるオーディオ再生のストリーム数」を集計したもの。「オリコン週間合算シングルランキング」および「オリコン週間合算アルバムランキング」を構成する要素の一つとなっている。
2020年9月28日付の同ランキングより、YouTubeからのデータ提供が可能になったことを機に、「有料・広告モデル音楽ビデオ」および「広告モデルオーディオ」も集計の対象に含むこととした。
同社広報部は「幅広い層に支持されるYouTubeおよびYouTube Musicの『オリコン週間ストリーミングランキング』への参加により、弊社が追求する『ヒットの可視化』をさらに明確なものにできると考えております」とコメントしている。
■追加対象配信サービス
・Apple Music（有料音楽ビデオ）
・RecMusic（有料音楽ビデオ）
・YouTube／YouTube Music（有料・広告モデル音楽ビデオ／有料・広告モデルオーディオ）※日本国内で再生されたオフィシャル音楽コンテンツ
・Apple Music（有料音楽ビデオ）
・RecMusic（有料音楽ビデオ）
・YouTube／YouTube Music（有料・広告モデル音楽ビデオ／有料・広告モデルオーディオ）※日本国内で再生されたオフィシャル音楽コンテンツ
■集計対象
音楽ビデオ／オーディオ再生問わず「有料会員によるストリーム数」および「広告モデルのストリーム数」を集計
音楽ビデオ／オーディオ再生問わず「有料会員によるストリーム数」および「広告モデルのストリーム数」を集計
■反映比率
有料音楽ビデオ・オーディオストリーミング：再生数1回
広告モデル音楽ビデオ・オーディオストリーミング：再生数1/3回（3回で1カウント）
有料音楽ビデオ・オーディオストリーミング：再生数1回
広告モデル音楽ビデオ・オーディオストリーミング：再生数1/3回（3回で1カウント）
■集計対象の配信サービス（50音順）
・Apple Music
・AWA
・HMVmusic powerd by KKBOX
・Google Play Music
・KKBOX
・dミュージック月額コース
・YouTube
・YouTube Music
・LINEMUSIC
・Rakuten Music
・RecMusic
・Apple Music
・AWA
・HMVmusic powerd by KKBOX
・Google Play Music
・KKBOX
・dミュージック月額コース
・YouTube
・YouTube Music
・LINEMUSIC
・Rakuten Music
・RecMusic
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