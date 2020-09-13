【中日スタメン】吉見が先発 トヨタ自動車の後輩・木下拓とのコンビで2勝目を狙う！
2020年9月13日 16時24分
試合前にスターティングメンバーが発表され、中日はこの日出場選手登録された吉見が先発。社会人野球・トヨタ自動車の後輩・木下拓とのバッテリーで、6月27日の広島戦（ナゴヤドーム）以来の今季2勝目を狙う。野手陣は前日との変更はなかった。DeNAは前日6番で3ランを放ったオースティンが2番に入った。
【中日】
1番・中・大島
2番・右・平田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・遊・京田
8番・捕・木下拓
9番・投・吉見
1番・中・大島
2番・右・平田
3番・左・アルモンテ
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋
6番・二・阿部
7番・遊・京田
8番・捕・木下拓
9番・投・吉見
【DeNA】
1番・中・梶谷
2番・右・オースティン
3番・一・ソト
4番・左・佐野
5番・三・宮崎
6番・捕・戸柱
7番・二・柴田
8番・投・大貫
9番・遊・倉本
1番・中・梶谷
2番・右・オースティン
3番・一・ソト
4番・左・佐野
5番・三・宮崎
6番・捕・戸柱
7番・二・柴田
8番・投・大貫
9番・遊・倉本
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