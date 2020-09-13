【中日スタメン】吉見が先発 トヨタ自動車の後輩・木下拓とのコンビで2勝目を狙う！

2020年9月13日 16時24分

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先発の吉見

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  • 先発の吉見
　試合前にスターティングメンバーが発表され、中日はこの日出場選手登録された吉見が先発。社会人野球・トヨタ自動車の後輩・木下拓とのバッテリーで、6月27日の広島戦（ナゴヤドーム）以来の今季2勝目を狙う。野手陣は前日との変更はなかった。DeNAは前日6番で3ランを放ったオースティンが2番に入った。
　【中日】
　1番・中・大島
　2番・右・平田
　3番・左・アルモンテ
　4番・一・ビシエド
　5番・三・高橋
　6番・二・阿部
　7番・遊・京田
　8番・捕・木下拓
　9番・投・吉見
　【DeNA】
　1番・中・梶谷
　2番・右・オースティン
　3番・一・ソト
　4番・左・佐野
　5番・三・宮崎
　6番・捕・戸柱
　7番・二・柴田
　8番・投・大貫
　9番・遊・倉本
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