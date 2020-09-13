先発の吉見

試合前にスターティングメンバーが発表され、中日はこの日出場選手登録された吉見が先発。社会人野球・トヨタ自動車の後輩・木下拓とのバッテリーで、6月27日の広島戦（ナゴヤドーム）以来の今季2勝目を狙う。野手陣は前日との変更はなかった。DeNAは前日6番で3ランを放ったオースティンが2番に入った。

【中日】

1番・中・大島

2番・右・平田

3番・左・アルモンテ

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋

6番・二・阿部

7番・遊・京田

8番・捕・木下拓

9番・投・吉見

【DeNA】

1番・中・梶谷

2番・右・オースティン

3番・一・ソト

4番・左・佐野

5番・三・宮崎

6番・捕・戸柱

7番・二・柴田

8番・投・大貫

9番・遊・倉本