10月に結成10周年を迎えるアイドルグループ・NMB48が12日、大阪・難波のNMB48劇場で200日ぶりの有観客公演『こじりんの部屋~7期生お披露目~』を行い、10月23・24日に大阪城ホールで2日間3公演を開催することが発表された。

10月23日は10周年コンサート『10th Anniversary LIVE ~心を一つに、One for all, All for one~』、翌24日昼公演は5期生以降のメンバーによる『次世代コンサート ~難波しか勝たん!~』、夜公演は『吉田朱里卒業コンサート ~さよならピンクさよならアイドル~』を行う。

1期生の白間美瑠は10周年コンサートに向け、「“もっと見せつけたんで”という気持ちがNMB48メンバーの間で高まっているので、10周年コンサートでも、もっとNMB48を見たいな、応援したいなと思ってもらえるような、気合いの入ったライブを見せつけたい」と燃え、2期生の鵜野みずきは「7期生も入って来て、もっともっと上に行くように皆さんと難波を盛り上げていきたい」と意気込んだ。

次世代コンサートに向けて山本望叶(ドラフト3期生)は「5期生から7期生までの若手と呼ばれるメンバーでこうして1つのライブができるのはうれしい。若手の勢いを見せつけたいと思います」と喜び、前田令子(ドラフト3期生)は「大切に守ってきた10年間のNMB48を私たち次世代がもっともっと盛り上げて行けるように精一杯頑張りたい」と気を引き締めた。

この日お披露目された7期生の加入で、初めて先輩になった6期生を代表して横野すみれは「先輩らしくできるよう、7期生と5期生とドラ3(ドラフト3期生)さんと、みんなですてきなライブにできたらいいなと思います。楽しみにしていてください」と呼びかけた。

そして、卒業コンサートの日程と会場が決まった吉田は「やり切ってNMB48を卒業できるなと思いました。私の10年間の集大成、私にしかできないものをやりたいといっぱい考えています。10周年を迎えることもうれしいし、7期生とのみんなとも同じ舞台に立てることもうれしい」と笑顔を見せた。

さらに、「卒業までにやりたかったこと」として、7期生出演の『吉田朱里プロデュース公演』の開催も発表。「7期生のみんなにやってほしいなと思うこともたくさんあるし、これからNMB48を引っ張っていってもらうために、何か最後に残したいなと思った。一緒に頑張って作っていきましょう!」と声をかけられた7期生たちは、驚きながらも感激した。

7期生を代表して平山真衣は「『次世代コンサート』に7期生が出演させていただけるとは思っていなかったですし、『吉田朱里プロデュース公演』にも出演させていただけてうれしいです。これからのNMB48を7期生が背負えるように頑張らないといけないなと思いました」と目を潤ませながら決意を新たにした。

キャプテンの小嶋花梨は7期生たちに「こういう先が見えない状況の中でもNMB48に入ってきてくれて本当にうれしい。ちゃんとみんなの気持ちを背負って自分たちも引っ張っていきたいし、NMB48の活動が楽しいと思ってもらえるように頑張るので、ついてきてくれたら」と呼びかけ。『10周年コンサート』に向けては「大阪城ホールでできることが本当にうれしいので、ファンの皆さんに絶対にNMB48を応援していてよかったと思ってもらえるコンサートにしていきたい。楽しみにしてください」とファンに伝えた。

