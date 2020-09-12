神３―１広（１２日）　阪神が３連勝

2020年9月12日 17時48分 (9月12日 18時08分更新) 会員限定
　１回阪神２死一、二塁、大山が中越えに先制３ランを放つ＝甲子園

　１回阪神２死一、二塁、大山が中越えに先制３ランを放つ＝甲子園

  • 　１回阪神２死一、二塁、大山が中越えに先制３ランを放つ＝甲子園
　阪神が３連勝。一回に大山の１８号３ランで先制。その後の再三の好機を生かせなかったが、継投で逃げ切った。八回途中１失点の秋山が自身５連勝で約１カ月ぶりの５勝目を挙げ、スアレスが１５セーブ目。広島は反撃が遅かった。

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