12日放送『THE MUSIC DAY』ジャニーズシャッフルメドレーの組み合わせ発表

日本テレビ系で12日に8時間生放送される音楽特番『THE MUSIC DAY』（後2：55～10：54）の恒例企画「ジャニーズシャッフルメドレー」の組み合わせが11日、ついに解禁となった。

ジャニーズのグループ10組が参加するシャッフルメドレーの今年のテーマは「カラオケNo.1ソング！」。5日に歌唱曲のみが発表され、キラキラ感満載の「シンデレラガール」を誰が歌うのかなど予想合戦も盛り上がるなか、注目の組み合わせが以下のとおり発表された。

■ジャニーズシャッフルメドレー「カラオケNo.1ソングメドレー」

▼Part１

「Love so sweet」（嵐）…村上信五、伊野尾慧、北山宏光、重岡大毅、平野紫耀

「ええじゃないか」（ジャニーズWEST）…岡田准一、小山慶一郎、八乙女光、千賀健永、マリウス葉

「ウィークエンダー」（Hey! Say! JUMP）…加藤シゲアキ、丸山隆平、中島健人、桐山照史、岸優太

「Sexy Zone」（Sexy Zone）…三宅健、大倉忠義、中島裕翔、宮田俊哉、神山智洋

「ギンギラギンにさりげなく」（近藤真彦）…井ノ原快彦、横山裕、薮宏太、藤ヶ谷太輔、佐藤勝利

「Real Face」（KAT-TUN）…森田剛、櫻井翔、永瀬廉

「宙船（そらふね）」（TOKIO）…Part1出演者全員

▼Part２

「ズッコケ男道」（関ジャニ∞）…長野博、中丸雄一、山田涼介、横尾渉、濵田崇裕

「愛のかたまり」（KinKi Kids）…坂本昌行、大野智

「Darling」（V6）…相葉雅紀、安田章大、高木雄也、藤井流星、高橋海人

「Everybody Go」（Kis-My-Ft2）…亀梨和也、有岡大貴、小瀧望、神宮寺勇太

「シンデレラガール」（King & Prince）…松本潤、知念侑李、玉森裕太、菊池風磨

「チャンカパーナ」（NEWS）…二宮和也、上田竜也、二階堂高嗣、中間淳太

「世界に一つだけの花」（SMAP）…Part2出演者全員

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