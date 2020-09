注目のテレビCMを紹介する『CMまとめ2020年9月』。今回は、中村アンのトレーニング姿を収めた『アンダーアーマー』、ロン・モンロウ(栗子)がレコーディングや趣味の時間を初公開した『C COFFEE』、指原莉乃の普段見せない大人な表情を楽しめる『TOPARDS』の3本をピックアップ。

■アスリート並みの肉体…中村アンのストイックなガチトレ姿が「惚れた」と評判に

『アンダーアーマー』のアンバサダーを務める女優・中村アンが、ブランドムービー『THE ONLY WAY IS THROUGH. 前へー中村アン』に出演。ハードなトレーニングに真剣な表情で取り組む様子やほどよく鍛え上げられた美ボディを披露する姿に「努力家でかっこいい!」「やばい惚れた」「アスリート並みの肉体」「健康的な美って素晴らしい」など絶賛の声が寄せられている。

本作は、女性が憧れる美ボディの持ち主である中村のトレーニングに挑戦し続ける姿勢と意思にフォーカスして制作されたもの。普段の輝くような笑顔を封印し汗を流しながらトレーニングに励む中村の姿を通じて「一歩が踏み出せない」という女性たちを勇気づけ、スポーツに対する壁を少しずつ取り払うことを目指している。

動画で中村は、健康的なボディラインが丸わかりになるスポーツブラとタイトなレギンスを着用。引き締まったウェストや二の腕、無駄な肉のない背中などを惜しげもなく披露しており、動画を観た人からは「こんな身体になりたい」といった声や「ワークアウト前にこれ観ると上がるわー」などの反響も寄せられていた。

またインタビュー動画では、中村自身の言葉でトレーニングに挑戦し続ける理由や目標を告白。「フィットネスでは、思い切って挑戦してみると景色が変わる瞬間が楽しいですし、それを乗り越えて前に進むことの大切さは人生のすべてに共通しているのではないかと思います。何より、身体を動かすことで気持ちも解放されて、いろいろなことにやる気がみなぎってきます」と話し、「このブランドムービーを通じて、そんな私の想いを多くの女性に届けることができたら嬉しいです」とメッセージを送っている。

■中国美女のロン・モンロウが、引き締まった美ボディ披露

TBSのバラエティ番組『ダブルベッド SEVEN DAY LOVER』への出演で話題の中国出身の歌手・モデルのロン・モンロウ(栗子)が、『C COFFEE』の新CMに出演。キュートな表情で美脚や美腹筋を披露する姿に「ロンちゃんセクシー」「お腹すごい!」「どの表情も可愛いなぁ」などの声が寄せられている。

『ロン・モンロウ×CHARCOAL COFFEE』と題された今作でロンは、レコーディング風景や趣味のスケートボードを楽しむ姿を初公開。ノースリーブの超ミニボトム姿になり、トップスをまくり上げて美しい腹筋をチラみせするなど、思わずドキッとしてしまうような仕草も披露している。

また、インタビューでスタイルキープについて聞かれたロンは「自宅でトレーニングとジョギング、スケボーを毎日やっています。仕事以外の時は大体いつも自分で料理していて、食事は野菜中心に3食食べ、夜は炭水化物を控えめにしています」とその見事なスタイルの秘密を明かしていた。

■大人の色気感じる指原莉乃の“四変化”に「昔とは別人」「ハイレベル」の声

タレントの指原莉乃が、自身がプロデュースしているカラーコンタクトレンズブランド『TOPARDS』のイメージムービーに登場。新色のレンズを着け、普段は見せない大人っぽい表情を浮かべる姿に「さっしー激可愛い!」「ハイレベル美女」「いろんな表情の莉乃ちゃんがいる!」「昔のヘタレさしことは別人すぎて……。ほんと垢抜けたなぁ」など様々なコメントが寄せられた。

映像で指原は、新たに登場するカラコン4色をイメージした“四変化”を披露。きりっとしたクールな眼差しを向けたり、透明感あふれるアンニュイ顔でこちらをみつめたりと、様々な表情がアップで映し出されている。ナチュラルなダウンスタイル、フェミニンなハーフアップ、後れ毛を残したまとめ髪など、ヘアやメイクの違いでもぐっと印象が変わっており、透け感のあるトップスでほんのりと肌をみせたり、背中の開いたノースリーブで大胆に肌みせする姿からは上品な大人の色気が漂っていた。

関連キーワード エンタメ総合