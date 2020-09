12月1日に日本武道館で『Act Against Anything VOL.1「THE VARIETY 27」』を開催する岸谷五朗&寺脇康文

俳優・岸谷五朗の呼びかけで1993年からスタートしたエイズ啓発ライブイベント『Act Against AIDS「THE VARIETY」』が、名称を『Act Against Anything』に改め、12月1日に東京・日本武道館で開催されることが決定した。

近年では岸谷、寺脇康文、そして7月に亡くなった三浦春馬さんの3人が中心となり、12月1日の世界エイズデーに日本武道館でチャリティーイベントを開催。これまで26回の活動で総額3億815万3688円を国内のエイズ啓発活動やルーマニアでのHIV感染孤児支援、ラオスの小児病棟に寄付してきた。

今年7月末をもってAct Against AIDS運営事務局が役割を終えたことを受け、名称を『Act Against Anything』に改め、エイズ以外にも幅広い支援を目指すことに。昨年は日本武道館の改修工事のため開催を見送ったが、今年12月1日に『Act Against Anything VOL.1「THE VARIETY 27」』として再スタートする。「今年は岸谷五朗・寺脇康文が三浦春馬への想いを込めてお届けする内容になります」と予告している。

関連キーワード 音楽