B’z、5週連続無観客配信ライブ　5つの時代に分けて演目・演出総入れ替え

2020年9月11日 12時00分 (9月11日 14時07分更新)
初の無観客配信ライブ開催を発表したB’z

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　B’zが初の無観客配信ライブ『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1〜5』を開催することが決定した。10月31日から11月にかけ、東京・Zepp Hanedaで毎週土曜日に5週連続で行われる。
【動画】B’z初の5週連続無観客配信ライブ ティザー映像
　1988年のデビューから2020年までの32年間を「5つの時代＝5 ERAS」に分け、各時代にリリースした楽曲構成でライブを披露。5公演異なるセットリストとなるだけでなく、毎公演の演出・ステージセットも総入れ替え。新たな挑戦となる5大ロックスペクタルショーが幕を明ける。
　コロナ禍でそれぞれが予定していたソロツアーを延期に。水面下では既に決定していたB’z初となるZepp Hanedaでのレジデンシー公演も先行きが不透明となるなか、「何かできること、今しかできないこと」を模索し「デビューから32年の間にリリースした作品を5つの時代に分けてライブを届けること」にたどりついたとしている。
　バンドメンバーは、30年余りの活動の中でステージを共にしたことのある日本人サポートミュージシャンを選出した。視聴チケットは全メディア共通で3500円（税込）。公式サイトではメンバーのメッセージ動画を公開中。
■『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1～5』
Day1：10月31日（土）午後6時開場／7時配信
Day2：11月7日（土）午後6時開場／7時配信
Day3：11月14日（土）午後6時開場／7時配信
Day4：11月21日（土）午後6時開場／7時配信
Day5：11月28日（土）午後6時開場／7時配信
※開場は各配信チャンネルのオープン時刻。B’z PARTY会員限定チャンネルは午後5時30分開場／6時30分特典映像配信開始
【サポートメンバー】
Day1, Day2, Day5：増田隆宣（Key）、大賀好修（Gt）、田中一光（Dr）、徳永暁人（Ba）
Day3, Day4：増田隆宣（Key）、大賀好修（Gt）、黒瀬蛙一（Dr）、満園庄太郎（Ba）
【配信メディア】
PIA LIVE STREAM
ローチケ LIVE STREAMING
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B’z PARTY（PIA LIVE STREAM・B’z PARTY会員専用版／特典映像配信付き）
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