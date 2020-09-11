B’z、5週連続無観客配信ライブ 5つの時代に分けて演目・演出総入れ替え
2020年9月11日 12時00分 (9月11日 14時07分更新)
B’zが初の無観客配信ライブ『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1〜5』を開催することが決定した。10月31日から11月にかけ、東京・Zepp Hanedaで毎週土曜日に5週連続で行われる。
1988年のデビューから2020年までの32年間を「5つの時代＝5 ERAS」に分け、各時代にリリースした楽曲構成でライブを披露。5公演異なるセットリストとなるだけでなく、毎公演の演出・ステージセットも総入れ替え。新たな挑戦となる5大ロックスペクタルショーが幕を明ける。
コロナ禍でそれぞれが予定していたソロツアーを延期に。水面下では既に決定していたB’z初となるZepp Hanedaでのレジデンシー公演も先行きが不透明となるなか、「何かできること、今しかできないこと」を模索し「デビューから32年の間にリリースした作品を5つの時代に分けてライブを届けること」にたどりついたとしている。
バンドメンバーは、30年余りの活動の中でステージを共にしたことのある日本人サポートミュージシャンを選出した。視聴チケットは全メディア共通で3500円（税込）。公式サイトではメンバーのメッセージ動画を公開中。
■『B’z SHOWCASE 2020 -5 ERAS 8820- Day1～5』
Day1：10月31日（土）午後6時開場／7時配信
Day2：11月7日（土）午後6時開場／7時配信
Day3：11月14日（土）午後6時開場／7時配信
Day4：11月21日（土）午後6時開場／7時配信
Day5：11月28日（土）午後6時開場／7時配信
※開場は各配信チャンネルのオープン時刻。B’z PARTY会員限定チャンネルは午後5時30分開場／6時30分特典映像配信開始
Day1：10月31日（土）午後6時開場／7時配信
Day2：11月7日（土）午後6時開場／7時配信
Day3：11月14日（土）午後6時開場／7時配信
Day4：11月21日（土）午後6時開場／7時配信
Day5：11月28日（土）午後6時開場／7時配信
※開場は各配信チャンネルのオープン時刻。B’z PARTY会員限定チャンネルは午後5時30分開場／6時30分特典映像配信開始
【サポートメンバー】
Day1, Day2, Day5：増田隆宣（Key）、大賀好修（Gt）、田中一光（Dr）、徳永暁人（Ba）
Day3, Day4：増田隆宣（Key）、大賀好修（Gt）、黒瀬蛙一（Dr）、満園庄太郎（Ba）
Day1, Day2, Day5：増田隆宣（Key）、大賀好修（Gt）、田中一光（Dr）、徳永暁人（Ba）
Day3, Day4：増田隆宣（Key）、大賀好修（Gt）、黒瀬蛙一（Dr）、満園庄太郎（Ba）
【配信メディア】
PIA LIVE STREAM
ローチケ LIVE STREAMING
Streaming +
LINE LIVE-VIEWING
新体感ライブ CONNECT
GYAO!
uP!!!
U-NEXT
B’z PARTY（PIA LIVE STREAM・B’z PARTY会員専用版／特典映像配信付き）
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【試聴】B’zの主な配信楽曲
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