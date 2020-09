STU48「思い出せる恋をしよう」(キングレコード/9月2日発売) (C)STU/KING RECORDS

STU48の5thシングル「思い出せる恋をしよう」が、初週16.4万枚を売り上げ、9月8日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。これで、デビューシングル「暗闇」(2018年1月発売)から5作連続の1位となり、女性アーティスト歴代3位タイだった「デビューからのシングル連続1位獲得作品数」記録【※1】【※2】を、歴代単独3位とした。

1位: 思い出せる恋をしよう / STU48

2位: 友よ人生を語る前に / THE ALFEE

3位: Night Diver / 三浦春馬

4位: STARGAZER(OH-EH-OH) / JO1

5位: 足跡 / Little Glee Monster

6位: Fight for your heart / 三浦春馬

7位: smile / Twenty★Twenty

8位: 残照 / 山内惠介

9位: カイト / 嵐

10位: Paradox Live Stage Battle“FAMILY”(This Is My Love/CALL FOR FAMILIEZ -悪漢奴等 is Forever-) / cozmez×悪漢奴等

【※1】グループからのソロ、ユニットデビュー作品、再デビュー作品などを除く。

【※2】女性アーティストの「デビューからのシングル連続1位獲得作品数」記録1位:HKT48(13作)、2位:欅坂46(8作)

