King ＆ Prince『L&』（ユニバーサル ミュージック／9月2日発売）

人気グループ・King ＆ Princeの2ndアルバム『L&』（ランド）が、初週55.5万枚を売り上げ、9月8日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： L& ／ King & Prince

2位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師

3位： Bluesman ／ Tak Matsumoto

4位： 夏のせい ep ／ RADWIMPS

5位： Just Believe!!! ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

6位： Heng:garae ／ SEVENTEEN

7位： Paint it,BLUE ／ 雨宮天

8位： Acoustic for you. ／ 南條愛乃

9位： mix10th ／ SILENT SIREN

10位： 初音ミク「マジカルミライ 2020」OFFICIAL ALBUM ／ 初音ミク

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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