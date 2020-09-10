9/14付週間アルバムランキング1位はKing & Princeの『L&』
2020年9月10日 17時00分 (9月10日 18時07分更新)
人気グループ・King ＆ Princeの2ndアルバム『L&』（ランド）が、初週55.5万枚を売り上げ、9月8日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： L& ／ King & Prince
2位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師
3位： Bluesman ／ Tak Matsumoto
4位： 夏のせい ep ／ RADWIMPS
5位： Just Believe!!! ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
6位： Heng:garae ／ SEVENTEEN
7位： Paint it,BLUE ／ 雨宮天
8位： Acoustic for you. ／ 南條愛乃
9位： mix10th ／ SILENT SIREN
10位： 初音ミク「マジカルミライ 2020」OFFICIAL ALBUM ／ 初音ミク
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。
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