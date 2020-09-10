▽レンジャーズ―エンゼルス（９日・アーリントン）

エンゼルスの大谷は「５番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打だった。内容は右前打、空振り三振、空振り三振、左飛で打率は１割９分５厘。チームは３―７で負けた。（共同）



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