エンゼルスの大谷は４打数１安打　レンジャーズ戦「５番・ＤＨ」

2020年9月10日 13時20分 (9月10日 13時43分更新) 会員限定
　レンジャーズ戦の１回、バットを折りながら右前打を放つエンゼルス・大谷＝アーリントン（ＡＰ＝共同）

　レンジャーズ戦の１回、バットを折りながら右前打を放つエンゼルス・大谷＝アーリントン（ＡＰ＝共同）

  • 　レンジャーズ戦の１回、バットを折りながら右前打を放つエンゼルス・大谷＝アーリントン（ＡＰ＝共同）
　▽レンジャーズ―エンゼルス（９日・アーリントン）
　エンゼルスの大谷は「５番・指名打者」でフル出場し、４打数１安打だった。内容は右前打、空振り三振、空振り三振、左飛で打率は１割９分５厘。チームは３―７で負けた。（共同）

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