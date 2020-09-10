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「参院のドン」村上正邦氏が死去 ８８歳、ＫＳＤ事件で有罪
労相や自民党参院議員会長を務めた村上正邦（むらかみ・まさくに）氏が１０日午前、死去した。８８歳。福岡...
09月10日
石破氏、岸田氏は震災被災地に 総裁選、菅氏は国会対応
安倍晋三首相の後継を決める自民党総裁選を巡り、石破茂元幹事長と岸田文雄政調会長は１０日、東日本大震災...
党のトップ選び、女性候補ゼロ 阻む派閥政治、野党も機を逸す
安倍晋三首相の後継を決める自民党総裁選では、女性候補の姿はなかった。立候補を模索していた稲田朋美幹事...
合流新党、初代代表を午後選出へ 党名投票も同時に実施
立憲民主、国民民主両党などが結成する合流新党の代表選が１０日午後、東京都内のホテルで行われる。国会議...
＜異論点検 安倍政治＞ 石破氏 政治も社会も脱「えこひいき」
「森友、加計、桜…。どの世論調査でも、納得したという人が非常に少ない。『えこひいき』があったらいかん...
次の首相、菅氏５０％ 共同通信世論調査
共同通信社は八、九両日、自民党総裁選の告示を受け全国緊急電話世論調査を実施した。次期首相に「誰がふさ...