臨時国会１６日召集を伝達　菅官房長官、衆参両院に

2020年9月10日 11時38分 (9月10日 11時44分更新) 会員限定
　菅義偉官房長官は１０日、衆参両院の議院運営委員会理事会に出席し、安倍晋三首相の後継首相を指名するための臨時国会を１６日に召集する方針を伝達した。１６日午後に衆参の本会議で首相指名選挙を実施し、新首相を選出する。
　臨時国会の会期は１８日までの３日間。１７日に天皇陛下を迎えて開会式を開催し、１８日に閉会手続きを行う予定だ。

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