テクノポップユニット・Perfumeの2年半ぶりとなるニューシングル「Time Warp」(16日発売)のミュージックビデオ(MV)ショートバージョンが10日、YouTubeで公開された。

レトロポップな楽曲に合わせた80年代テイストのMVのテーマは、タイトルの「Time Warp」にちなんで“早送りと巻き戻し”。MVにも登場するこの動作は、単に映像を早送りや巻き戻ししたわけではなく、メンバーとダンサーが3~4倍スローで踊ったり、通常のスピードで踊ったりと、シーンごとに緻密に撮影したもの。誰かが時間を操作しているような映像が完成した。

監督は、これまでにもPerfumeの「Spring of Life」「Spending all my time」「未来のミュージアム」「Sweet Refrain」「FLASH」などのMVを手がけてきた田中裕介氏が務めた。

関連キーワード エンタメ総合