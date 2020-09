『908 FESTIVAL ONLINE 2020』の模様 Photo by Teppei Kishida & Riei Nakagawara

ヒップホップ・アーティストのKREVAが9月8日、神奈川・ぴあアリーナMMで、自身主催の“音楽の祭り”『908 FESTIVAL ONLINE 2020』を開催した。

2012年よりスタートし、今年通算9回目となる同フェスティバル。今年の出演アーティストはKREVA、三浦大知、MIYAVI、JQ from Nulbarich、AKLO、PUNPEE、tofubeats、ZORNが名を連ね、さらにはスペシャルゲストとして石川さゆりが登場した。今年も個々のステージはもちろんだが、出演アーティスト一人ひとりが新しい表現に挑戦し、オンライン視聴で1万人を超える観客を沸かせた。

オープニングでは、レッドカーペットの上を全身純白の衣装を身にまとったKREVAがステージへと進み、KREBandが奏でるメロウでラグジュアリーなサウンドの中で“イッサイガッサイ ~2019 ver.~”を歌いながら、今回の豪華出演者たちを次々に招き入れた。

まずステージを任されたJQは、甘く滑らかな歌声で心酔させるNulbarich楽曲の数々を経て、大きな連帯を目指す魔法の足し算「One feat. JQ from Nulbarich」でKREVAとのコラボレーションを繰り広げる。続くtofubeatsは「too many girls feat. KREVA」を自身初のスタイルで表現したほか、コラボ曲「RUN REMIX feat. KREVA & VaVa」も歌唱した。PUNPEEは、ツインDJのターンテーブル4台によるライブセットで、KREVAへのリスペストをフリースタイルで放ち、肩肘張らずポップな知性を振りまくマイクさばきから、ミュージックビデオ(MV)を彷彿させるような演出による「夢追人 feat. KREVA」を披露した。

燃え盛るスラップ奏法のギターでライブ空間を熱くさせるのはMIYAVI。ボーカルもアクションもフルスロットルで瞬く間に汗まみれになり、トドメの強力な一撃はファイアーボールが吹き上がる中での「Rain Dance feat. KREVA, 三浦大知」。AKLOとZORNは、さながら両者のコラボ曲をバック・トゥ・バックするような「AtoZ」コンビネーションラップで上昇気流を生み出し、KREVAがフックを歌う「RGTO (REMIX) AKLO, ZORN, KREVA」のスリリングな瞬間へと到達させる。また、3人で制作背景を振り返りながら披露されるZORNの「One Mic feat. KREVA」も、同フェスティバルならではのレアな一幕となった。

そして同フェスティバル最大の盟友と呼ぶべき三浦は、ダンサー陣と共に収録映像と見紛うような高いクオリティのステージを展開。KREBandによるバンドグルーブを乗りこなして「Blizzard」「I’m Here」といったヒット曲を歌唱し、「世界」の名演の後には、「Your Love feat. KREVA」で締め括った。

主役のKREVAは、楽曲配信がスタートしたばかりの「素敵な時を重ねましょう feat. SONOMI」を切り出す。そこからバンドサウンドに乗せた怒涛のラップ攻勢でヒートアップし、再びMIYAVIと「STRONG MIYAVI vs KREVA」で共演した後には、スペシャルゲストとして着物姿の石川さゆりが登場。粋で艶やかな「火事と喧嘩は江戸の華 feat. KREVA, MIYAVI」では、豪華スペシャルセッションが繰り広げられた。

石川さゆりに、長く活動を続ける原動力について尋ねる一幕を経てから披露された「想い出の向こう側 feat. AKLO」では、周囲から寄せられる期待と自身の成長・変化との間で苦しみ、闘い続ける表現者のテーマが浮かび上がる。出演者たちが“瞬間停止”したユーモラスな映像を挟み込む「瞬間speechless」は、実にKREVAらしい演出となった。この日誕生日のSONOMIを祝福しながらの「ひとりじゃないのよ feat. SONOMI」、そして音楽への飽くなき愛と探究心を伝える「音色 ~2019 Ver.~」と、ポップミュージックに挑む足跡そのもののような楽曲群を続けざまに披露した。

ここで万感のクライマックスかと思いきや、三浦大知とのトークで2人の次なるコラボ曲に込めた思いを語り、絶賛制作中という新曲「Fall in Love Again feat. 三浦大知」を生配信のみのスペシャルパフォーマンスとしてライブ初公開した。温かく力強い肯定性を振りまいて止まないその曲は、切磋琢磨して変化・成長し、コロナ禍も乗り越えて未来を切り開いてゆく人々の姿を、明るく照らし出すかのようだった。

なお今回の模様は、きょう9日午後9時8分~22日午後9時8分の間アーカイブ配信され、視聴チケットも購入可能となっている。

■出演者紹介

01. イッサイガッサイ ~2019 ver.~

【JQ from Nulbarich】

02. Sweet and Sour

03. Look Up

04. One feat. JQ from Nulbarich

【tofubeats】

05. LONELY NIGHT

06. Virtual Luv (ft. VaVa)

07. RUN REMIX feat. KREVA & VaVa

08. too many girls feat. KREVA

【PUNPEE】

09. Renaissance

10. タイムマシーンに乗って

11. 夢追人 feat. KREVA

【MIYAVI】

12. Flashback

13. In Crowd

14. Fire Bird

15. Rain Dance feat. KREVA, 三浦大知

【AKLO & ZORN】

16. カマす or Die (AKLO feat. ZORN)

17. Fuego (AKLO feat. ZORN)

18. Have a Good Time (ZORN feat. AKLO)

19. Count On Me (AKLO feat. ZORN)

20. 百千万 Remix (AKLO feat. ZORN)

21. Walk This Way (ZORN feat. AKLO)

22. RGTO (REMIX) AKLO, ZORN, KREVA

【ZORN】

23. One Mic feat. KREVA

【三浦大知】

24. Yours

25. Blizzard

26. (RE)PLAY

27. I'm Here

28. 世界

29. Your Love feat. KREVA

【KREVA】

30. 素敵な時を重ねましょう feat. SONOMI

31. 基準 ~2019 Ver.~

32. ストロングスタイル ~2019 Ver.~

33. STRONG MIYAVI vs KREVA

34. 火事と喧嘩は江戸の華 feat. KREVA, MIYAVI ※SPECIAL GUEST: 石川さゆり

35. 想い出の向こう側 feat. AKLO

36. 瞬間speechless

37. Dolphin's Dream (Mid Night Cruising ver)

38. ひとりじゃないのよ feat. SONOMI

39. 音色 ~2019 Ver.~

40. Fall in Love Again feat. 三浦大知 ※新曲

関連キーワード 音楽