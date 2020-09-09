写真展『YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION』を開催する新垣結衣

女優の新垣結衣の写真展『YUI ARAGAKI NYLON JAPANARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTOEXHIBITION』が東京、大阪に続き、福岡・札幌・広島会場の開催が決定した。

昨年、新垣にとって7年ぶりにリリースされたビジュアルブック『YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019』は、ファッション誌『NYLON JAPAN』の2010年から19年までの連載ページ、表紙、編集ページに、31歳のありのままの姿を収めた撮り下ろしページを加えた超大作として発売され、発売前に重版が決まるなど話題となった。

今回の写真展では、そのビジュアルブックで撮り下ろした写真の未公開カットを中心に構成、同作品の世界観が余すことなく表現している。

【開催概要】

■タイトル：YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019

PHOTO EXHIBITION

■会場会期

（1）福岡パルコ本館B1F特設会場（福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1）

2020年9月18日（金）～10月5日（月）午前10：00～午後8：30

（2）札幌パルコ4F特設会場（北海道札幌市中央区南1条西3-3）

2020年10月15日（木）～10月27日（火）午前10：00～午後8:00（土曜のみ20:30）

（3）広島パルコ本館6Fパルコファクトリー（広島県広島市中区本通10-1）

2020年12月4日（金）～12月14日（月）午前10：00～午後8：30

※新型コロナウィルス拡大防止に伴い、営業時間は予告なく変更になる場合もございます。

※最終日は午後6：00閉場※入場は閉場の30分前まで

※営業時間は各パルコの営業時間に準ずる

■入場料：一般／700円（税込）ノベルティ付

■主催：PARCO／CAELUM／レプロエンタテインメント

（C）YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION

関連キーワード エンタメ総合