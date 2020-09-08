番組初の年2回目放送となるテレビ東京系音楽特番『テレ東音楽祭 2020秋（仮）』（9月30日 後6：25～10：54）の出演アーティスト第1弾が発表され、ジャニーズ勢8組の出演が決定した。

今回発表されたのは、V6、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、A.B.C-Z、Snow Man、なにわ男子（関西ジャニーズJr.）の8組。1月にCDデビューした9人組・Snow Man、関西ジャニーズJr.の中でも高い人気を誇る7人組・なにわ男子は初出演となる。

番組のテーマは「思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発」。テレビ東京のほか、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、九州放送で同時放送される。

■『テレ東音楽祭 2020秋（仮）～思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発～』

▽出演アーティスト

V6

NEWS

関ジャニ∞

Hey! Say! JUMP

Kis-My-Ft2

A.B.C-Z

Snow Man

なにわ男子

▽総合MC

国分太一

▽MC

広末涼子

▽進行

竹崎佳（テレビ東京アナウンサー）

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