『テレ東音楽祭』第1弾はジャニーズ勢8組 Snow Man＆なにわ男子が初出演
2020年9月8日 21時00分 (9月8日 23時06分更新)
番組初の年2回目放送となるテレビ東京系音楽特番『テレ東音楽祭 2020秋（仮）』（9月30日 後6：25～10：54）の出演アーティスト第1弾が発表され、ジャニーズ勢8組の出演が決定した。
今回発表されたのは、V6、NEWS、関ジャニ∞、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、A.B.C-Z、Snow Man、なにわ男子（関西ジャニーズJr.）の8組。1月にCDデビューした9人組・Snow Man、関西ジャニーズJr.の中でも高い人気を誇る7人組・なにわ男子は初出演となる。
番組のテーマは「思わず歌いたくなる！最強ヒットソング100連発」。テレビ東京のほか、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、九州放送で同時放送される。
■『テレ東音楽祭 2020秋（仮）～思わず歌いたくなる最強ヒットソング100連発～』
▽出演アーティスト
V6
NEWS
関ジャニ∞
Hey! Say! JUMP
Kis-My-Ft2
A.B.C-Z
Snow Man
なにわ男子
▽出演アーティスト
V6
NEWS
関ジャニ∞
Hey! Say! JUMP
Kis-My-Ft2
A.B.C-Z
Snow Man
なにわ男子
▽総合MC
国分太一
▽MC
広末涼子
▽進行
竹崎佳（テレビ東京アナウンサー）
国分太一
▽MC
広末涼子
▽進行
竹崎佳（テレビ東京アナウンサー）
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