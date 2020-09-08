インドネシア、感染２０万人　死者は東南アジア最多

2020年9月8日 18時52分 (9月8日 19時05分更新) 会員限定
　【ジャカルタ共同】インドネシア政府は８日、国内の新型コロナウイルス感染者数が２０万３５人に上ったと発表した。死者数は８２３０人で、東南アジア最多を更新した。
　同国第２の都市スラバヤがある東ジャワ州の死者が約２６００人で最多。首都ジャカルタの死者も約１３００人に上る。感染収束の見通しは立たず、行動制限措置の延長を繰り返している。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

話題の最新ニュース

記事一覧