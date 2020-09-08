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核ごみ処分場の選定プロセスは？ 北海道知事、反対ケース国に照会
北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた文献調査への応募を検討していることを巡り、...
09月08日
歌手のマモル・マヌー氏死去 「長い髪の少女」などヒット
マモル・マヌー氏（歌手、本名三枝守＝さえぐさ・まもる）１日、心筋梗塞のため死去、７１歳。横浜市出身。...
ＪＲ大阪駅にＡＩ案内ロボット うめきた新駅への導入に向け実験
ＪＲ西日本は８日、大阪駅で、人工知能（ＡＩ）を搭載した駅案内ロボットを報道陣に公開した。今年３月から...
新人工心肺、重症コロナ患者へ 長期使用可能に、臨床研究
国立循環器病研究センター（大阪府吹田市）は８日、新型コロナウイルスに感染し重い呼吸不全になった患者に...
核燃料半数を敷地内で乾式貯蔵へ 施設増設も検討、福島第２原発
東京電力は８日、廃炉が決まった福島第２原発（福島県富岡町、楢葉町）の使用済み核燃料計９５３２体につい...
香川照之、「常務」任命にニヤリ カップ麺「ＱＴＴＡ」新ＣＭ発表
カップ麺「ＭＡＲＵＣＨＡＮ ＱＴＴＡ（クッタ）」の新ＣＭ発表会が東京都内で開かれ、出演している俳優の...