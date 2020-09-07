巨人が両リーグ一番乗りで４０勝到達。三回に失策に乗じて１点を先制し、四回は大城の犠飛、五回は岡本の適時二塁打で加点した。メルセデスは６回を単打２本の無失点で３勝目。拙守で劣勢を招いた阪神は追い上げ及ばず、３位後退。

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