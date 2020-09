『山崎育三郎 THIS IS IKU 日本武道館』を11月7日に開催する山崎育三郎

俳優で歌手の山崎育三郎が、ニッポン放送のレギュラー番組『山崎育三郎の I AM 1936』(毎週土曜 後9:30)発のライブイベント『山崎育三郎 THIS IS IKU』を11月7日に東京・日本武道館で開催することが決定した。同イベントは、2018年、19年に続き、3年連続での開催。今回のゲストには、明日海りお、森山直太朗を迎える。

19年11月に宝塚歌劇団を退団後、音楽イベント出演は初となる明日海とは、2人に縁のある『エリザベート』などミュージカルナンバーを披露予定。NHK連続テレビ小説『エール』で共演中の森山とはコラボレートステージを予定している。

山崎育三郎が考える“究極のエンターテインメントショー”『THIS IS IKU』のチケットは、きょう7日正午からイープラスで最速先行予約の受付を開始した。

