ロックバンド・ONE OK ROCKが昨年9月から今年1月にかけて開催し、30万人を動員した全国アリーナツアー『ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM” JAPAN TOUR』がBlu-ray/DVD化され、10月28日に発売することが決定した。

同ツアーは、アルバム『Eye of the Storm』(昨年2月発売)を携えた国内ツアー。本作には、今年1月の横浜アリーナ公演の模様が収録されている。

今作も100ページにも及ぶブックレットを同梱。メンバーの撮り下ろし写真やコメンタリー、ライブレポートなど、読み応えのある内容となっている。

なお、10月11日にはONE OK ROCK初となる無観客オンラインライブ『ONE OK ROCK 2020 “Field of Wonder” at Stadium Live Streaming』をZOZOマリンスタジアムから世界同時生配信することが決まっている。

■DVD/Blu-ray『ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM” JAPAN TOUR』収録曲

01. Eye of the Storm

02. Take me to the top

03. We are

04. Taking Off

05. Re:make

06. Can't Wait

07. Clock Strikes

08. Head High

09. Grow Old Die Young

10. Change

11. Worst in Me

12. Be the light

13. In the Stars

14. Instrumental

15. Push Back

16. キミシダイ列車

17. じぶんROCK

18. Giants

19. The Beginning

20. Mighty Long Fall

21. Wasted Nights

22. Stand Out Fit In

23. 完全感覚Dreamer

