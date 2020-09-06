◇6日 プロ志望高校生合同練習会

プロ野球を目指す高校3年生を対象とした「プロ志望高校生合同練習会」が6日、東京ドームであり、上田西（長野）の高寺望夢内野手が、シート打撃で6打数5安打2四球とバットでアピールに成功した。

高校通算31本塁打の長打力と俊足を備えた好守の遊撃手として、スカウト陣の評価が高い高寺。2組目で登場し、第1打席で浜松湖北・北沢から参加者（サポート役で打席に立った大学生を除く）で初安打となる左前打を放つと、第4打席では静清・高橋の138キロ直球を左越え二塁打。健大高崎の好左腕・下と対戦した第6打席は捕手前のボテボテの当たりを内野安打にし、俊足も見せつけた。

【高寺のシート打撃成績】

（1）左前打（浜松湖北・北沢）

（2）四球（健大高崎・橋本）

（3）中前打（健大高崎・橋本）

（4）左越え二塁打（静清・高橋）

（5）四球（健大高崎・下）

（6）捕手前安打（健大高崎・下）

（7）左邪飛（国学院栃木・シャピロ・マシュー一郎）

（8）中前打（健大高崎・鈴木）

【注】カッコ内は対戦投手