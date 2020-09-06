ツインズ前田３失点で勝敗付かず　タイガース戦

2020年9月6日 11時47分 (9月6日 12時00分更新) 会員限定
　タイガース戦に先発したツインズ・前田＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）

　タイガース戦に先発したツインズ・前田＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）

  • 　タイガース戦に先発したツインズ・前田＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）
　▽ツインズ―タイガース（５日・ミネアポリス）
　ツインズの前田は先発で６回０／３を投げ、１本塁打を含む２安打３失点、１四球８三振で勝敗は付かなかった。防御率は２・７７。チームは４―３でサヨナラ勝ちし、５連勝とした。（共同）

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