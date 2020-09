12日放送『THE MUSIC DAY』出演が決まったBTS

嵐の櫻井翔が総合司会を務め、9月12日に日本テレビ系で8時間生放送される音楽特番『THE MUSIC DAY』(後2:55~10:54)の全出演アーティストが解禁となり、BTS、GENERATIONSら33組を追加。“怪演女優”としてブレークした松本まりかの初生歌唱も決まり、全50組が出そろった。メドレー/コラボ企画の内容も続々と公開され、元おニャン子クラブの新田恵利と渡辺美奈代が乃木坂46と「セーラー服を脱がさないで」、日テレ系音楽番組約20年ぶり出演となる高橋由美子は日向坂46とのコラボで「友達でいいから」を披露する。

BTSは、アジア圏では坂本九さんの「上を向いて歩こう(SUKIYAKI)」以来57年ぶりに米ビルボードのシングルチャート1位を獲得した新曲「Dynamite」をパフォーマンス。初登場組としては、俳優・北村匠海がボーカルを務めるダンスロックバンドDISH//が、あいみょん楽曲提供の話題曲「猫」を、シンガー・ソングライターの瑛人は「香水」を披露する。

メドレーや豪華コラボ企画も続々と公開。SHELLYと指原莉乃がプレゼンターを務める「恋するオトナ女子メドレー」では、オトナ女子の胸の内を歌った恋愛ソングの名曲を4つのテーマに分けて歌い継ぐ。「報われない恋」メドレーには加藤ミリヤが登場。“怪演女優”としてブレークした女優・松本まりかは生歌唱に初挑戦し、テレサ・テンさんの代表曲「愛人」を歌う。ほかにも、「未練」メドレー、「匂い」メドレー、「星空」メドレーなどを届ける。

「女性アイドルメドレー」では、石川ひとみ×AKB48、新田恵利×渡辺美奈代×乃木坂46による「セーラー服を脱がさないで」など、各時代を彩ったアイドルがコラボ。高橋由美子は約20年ぶりに日テレ系音楽番組に出演し、1994年にリリースした「友達でいいから」を日向坂46とのコラボで歌う。乃木坂46は10月28日に卒業コンサートを行う白石麻衣も参加し、自身が初めてセンターを務めた6thシングル「ガールズルール」を披露する。

「ダーリンメドレー」では恋人や夫婦など“ダーリン”に向けて歌われた愛の歌をを集め、亀梨和也が沢田研二の「ダーリング」をカバー。「ドラマ主題歌メドレー」では、今年1月期放送の同局系ドラマ『知らなくていいコト」の主題歌「素晴らしき嘘」をflumpoolが演奏する。

視聴者参加型企画も用意。オンラインイベント型ライブ配信アプリ「LIVEPARK(ライブパーク)」を利用し、アプリ上で事前に「うちわ」を作成しておき、関ジャニ∞のステージでスマホをたくさん振ると、「何か」が起こる仕掛けを用意。視聴者が作成したオリジナルうちわがステージ上に現れるかも!? 人気アニメ『鬼滅の刃』主題歌「紅蓮華」を披露するLiSAのステージでは、スマホを振って炎を送り、炎がたくさん集まると会場にも出現する仕掛けもある。

Kis-My-Ft2のステージ演出を視聴者が決める「キスマイステージ演出投票!」も実施。きょう5日に番組公式ツイッターに投稿されるフォーマットで、見たいステージ演出をハッシュタグ投票すると、ツイート数が一番多かったステージ演出でキスマイが登場する。

また、TikTokの『THE MUSIC DAY』アカウントでは『THE MUSIC DAY 裏配信★大魔王の部屋』(午後2:40~10:54)を8時間にわたって会場の幕張メッセからウラ生配信。本番前後のアーティストが登場し、MCの古坂大魔王と市來玲奈アナウンサーがここでしか見られないトークやパフォーマンスを引き出す。

■『THE MUSIC DAY』出演者

▽出演アーティスト(50音順)

嵐

[Alexandros]

いきものがかり

石川ひとみ(★)

瑛人(★)

エレファントカシマシ(★)

AKB48(★)

KAT-TUN

加藤ミリヤ(★)

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

King & Prince

欅坂46(★)

駒津柚希(★)

小柳ゆき(★)

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

GENERATIONS from EXILE TRIBE(★)

ジャニーズWEST

SEKAI NO OWARI(★)

Sexy Zone

SEVENTEEN(★)

高橋由美子(★)

DA PUMP(★)

DISH//(★)

TOMORROW X TOGETHER(★)

東京スカパラダイスオーケストラ(★)

中島美嘉(★)

NiziU

新田恵利(★)

NEWS

乃木坂46

Novelbright(★)

Perfume(★)

日向坂46(★)

BTS(★)

藤井フミヤ(★)

flumpool(★)

Foorin(★)

V6

Hey! Say! JUMP

MAX(★)

松本まりか(★)

三浦大知(★)

MIYAVI(★)

宮本浩次(★)

矢井田瞳(★)

矢沢永吉

山崎まさよし(★)

LiSA

渡辺美奈代(★)

(★)=最終発表

▽総合司会

櫻井翔

▽司会

羽鳥慎一、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

▽NEXTゲート司会

バカリズム・滝菜月(日本テレビアナウンサー)

