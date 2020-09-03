米津玄師の最新アルバム『STRAY SHEEP』が、週間7.7万枚を売り上げ、9月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得。これで、初登場の8/17付から4週連続1位となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： STRAY SHEEP ／ 米津玄師

2位： ミュージカル『刀剣乱舞』～葵咲本紀～ ／ 刀剣男士 formation of 葵咲

3位： note ／ 上白石萌音

4位： Heng:garae ／ SEVENTEEN

5位： かつて天才だった俺たちへ ／ Creepy Nuts

6位： うたってきりりんぱ ／ 鬼龍院翔

7位： MANKAI STAGE『A3!』MANKAI Selection Vol.1 ／ Various Artists

8位： Bedroom Joule ／ [Alexandros]

9位： 浪漫 ／ PEDRO

10位： うたの☆プリンスさまっ♪HE★VENSドラマCD上巻「Paradise Lost～Fall on me～」 ／ 鳳瑛一(緑川光),桐生院ヴァン(高橋英則),日向大和(木村良平)/皇綺羅(小野大輔),帝ナギ(代永翼),鳳瑛二(内田雄馬),天草シオン(山下大輝)

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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