(左から)小出恵介、小栗旬 (C)ORICON NewS inc.

俳優の小出恵介が2日、自身のインスタグラムを更新。俳優の小栗旬と、旬の兄でイベントのプロデュース、演出、タレントなどマルチに活躍する小栗了氏との再会を報告した。

小出は英文で「Yeah brothers. I was so happy that I could reunite with you guys; #bromance」(やあ、兄弟。再会できてとてもうれしかったよ)と、小栗兄弟と並ぶ3ショットをアップ。肩を寄せ合い笑顔を見せており、仲むつまじい姿が切り取られている。

小出と旬は、映画『キサラギ』(2007年)で共演。その後、旬が初監督した映画『シュアリー・サムデイ』(2010年)では小出が主演を務めるなど、公私ともに親交を深めていた。

この投稿にファンからは「このショット待ってました」「素敵な笑顔」「目ん玉飛び出るかと思いました最高です!!!!」「小栗さん兄弟に挟まれ幸せそうな恵介くん!」「なんか完全復活って感じてうれしい」といった歓喜の声が殺到。ほかにも「わーい また一緒にお仕事できるといいですね!」「また、一緒に演技する姿をたのしみにしてます」など再共演を期待する声が寄せられた。

小出は2017年6月に未成年との飲酒・交遊が報じられ、無期限活動停止に。先月21日には歌手のMISIAらが所属する「リズメディア」に入り、国内での俳優活動の再開を発表した。

