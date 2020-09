2019年10月から今年3月まで放送された『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season2で特集した面々 (C)フジテレビ

華やかなエンターテインメントの世界とその裏にある苦悩や葛藤を長期取材する、フジテレビの深夜番組『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season3が10月23日より、毎週金曜の深夜0時55分からスタートすることがわかった。特集の第一弾は初回から4週にわたって放送される(※関東ローカル)。そしてナレーションは風間俊介、番組のテーマ曲は山下達郎「RIDE ON TIME(2018 NEW VOCAL VERSION)」が続投、特集の内容については後日、発表される。

2018年、2019年の2期にわたり放送されてきた同番組。Season2では堂本光一、屋良朝幸、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Travis Japan、HiHi Jets、美 少年を特集。SNSでは「毎週涙なしでは見られない」「これを見るために1週間頑張れる」「30分をこんなに短く感じるのは初めて」と熱狂的なコメントが相次ぎ、毎回放送後には、SNSトレンドの最上位を獲得するなど話題に。今年3月のSeason2終了の際には再開を望む声が多数寄せられ、このほど復活することが決定した。

エンターテインメントの世界がみぞうの危機を迎えている現在。多くの舞台やライブが中止を余儀なくされ、番組の取材対象であるタレントも、地道に続けてきたリハーサルが無駄になり、公演を心待ちにしていた観客とも会えなくなってしまった。大切な仲間、スタッフたちも仕事場を失い、空のステージと観客席だけがそこに。そんな心が張り裂けそうな現実に直面していた。

しかし、仲間と心奮い立たせながら、それぞれの方法で闘う者たちがいた。無観客の生配信ライブを企画する者。そして配信ライブで画面の向こうにいる観客に、より近い存在に感じてもらえる手段を模索する者。あるいはライブのリアル体験に代わる映像作りに力を注ぐ者も。来たる“アフターコロナ”に向けてひたすら力を蓄える者もいた。

人にとって「エンターテインメントは本当に必要なのか?」。そんな命題を突き付けられる形になった今年。苦渋のなかでそれぞれがどんな模索をするのか。答えのない世の中で、エンターテインメントへの熱い思いを失うことなく、自らの闘い方で答えを探し出すのだろうか。光明をつかみ取るのだろうか。そんなテーマと共にSeason3が開幕する。

関連キーワード エンタメ総合