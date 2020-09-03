東京・小笠原で震度４　Ｍ５・５

2020年9月3日 00時41分 (9月3日 01時06分更新) 会員限定
　３日午前０時２１分ごろ、東京都の小笠原諸島の母島で震度４、父島で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は父島近海で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・５と推定される。この地震で津波はなかった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

社会の最新ニュース

記事一覧