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貨物船乗組員１人を救助 パナマ船籍、鹿児島・奄美大島沖
第１０管区海上保安本部（鹿児島）などは２日、鹿児島県奄美大島沖で、遭難信号を発信したパナマ船籍の貨物...
09月03日
台風９号、九州に最接近 来週、特別警報級の１０号も
大型で非常に強い台風９号は２日、東シナ海を進んで九州北部に最接近し、朝鮮半島に向かった。長崎県警によ...
北大次期学長に宝金清博氏 威圧的言動で前学長解任
北海道大の学長選考会議は２日、威圧的言動があったとして前学長が解任されたことに伴う次期学長選で、大学...
09月02日
国内で５９４人感染、１３人死亡 新型コロナ
国内では２日、新たに５９４人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京で１４１人、大阪９６人、神奈...
前法相公設秘書「取り調べ百回」 河井夫妻公判、弁護側が尋問
昨年７月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、公選法違反（買収、事前運動）の罪に問われた前法相の衆院議...
感染症の専門家育成強化へ 文科省、大学病院を支援
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、文部科学省は２日、未知の感染症に対応する専門的な人材を育成するた...