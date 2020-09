米津玄師の最新アルバム『STRAY SHEEP』が、週間10.2万PT(101,629PT)で、9月2日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」4週連続1位を記録。同ランキングの「連続1位獲得週数」記録で歴代最多に。さらに、累積ポイントを159.8万PT(1,598,402PT)とし、嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』に続き史上2作目、ソロアーティスト作品初の合算アルバム累積150万PT超えを達成した。

本作には、今週いよいよ最終回を迎えるドラマ『MIU404』(TBS系)の主題歌となっている最新配信曲「感電」をはじめ、野田洋次郎とのコラボレーション作品「PLACEBO + 野田洋次郎」、自身も出演中の『カロリーメイト』CM曲「迷える羊」などの新曲や、「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」累積DL数歴代1位、2位のヒット曲「Lemon」「馬と鹿」をはじめとするシングル作品、「パプリカ」「まちがいさがし」などの提供曲セルフカバーなど全15曲が収録されている。

なお同日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも、本作は、週間DL数0.8万DL(8,247DL)を記録し、8/17付の初登場から4週連続1位に。これで「週間アルバムランキング」と併せ、4週連続「週間アルバム&デジタルアルバム同時1位」となっている。

【米津玄師『STRAY SHEEP』週間ポイント:10.2万PT(101,629PTの内訳】

CDアルバム:7.7万PT(77,215PT)/デジタルアルバム: 0.8万PT(8,247PT)/ストリーミング: 1.6万PT(16,167PT)

【米津玄師『STRAY SHEEP』累積ポイント:159.8万PT(1,598,402PT)の内訳】

CDアルバム:134.4万PT(1,344,031PT)/デジタルアルバム: 16.5万PT(165,221PT)/ストリーミング: 8.9万PT(89,150PT)

・「週間合算アルバムランキング」は「2018/12/24付」よりスタート。

・「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート。

<クレジット:オリコン調べ(9/7付:集計期間:8月24日〜8月30日)>

