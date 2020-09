TWICE 3rdベストアルバム『#TWICE3』初回限定盤A

9人組ガールズグループ・TWICEが、ベストアルバム第3弾『#TWICE3』(16日発売)収録曲「STUCK IN MY HEAD -Japanese ver.-」の先行配信を2日、スタートさせた。あわせて、ライブツアー『TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN JAPAN』のオープニングで披露した同曲のライブ映像がPVとして一部公開された。

日本語曲「STUCK IN MY HEAD -Japanese ver.-」は、「虜」や「スリル」といった男女の駆け引きの言葉を交えた歌詞と、中毒性のあるメロディーがマッチした楽曲。ライブでもクールかつ力強いパフォーマンスでファンを魅了した。

