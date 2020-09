LDHが新たなライブ・エンタテインメントとして仕掛ける有料配信ライブ『LIVE×ONLINE』(ABEMA)の第2弾『LIVE×ONLINE IMAGINATION』が19日よりスタートすることが決定。日替わりで全10アーティスト、8日間にわたり行われる。

7月に行われた第1弾に出演した7組に加え、BALLISTIK BOYZ、Happiness、スダンナユズユリーの3アーティストが初出演。BALLISTIK BOYZは「僕たちのLIVEテーマは『GET HYPED』と名付け、盛り上がれ!的な意味合いのもとにメンバー全員が歌って踊れるグループだからこそのパフォーマンスや、自分達だからこその演出で観てくださる皆さんにきっと楽しんでいただき盛り上がっていただけるようなLIVE内容になっていると思います!!」とコメントを寄せた。

<『LIVE×ONLINE IMAGINATION』公演スケジュール>

9月19日(土)/THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

9月20日(日)/BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE

9月21日(月)/EXILE THE SECOND

9月22日(火)/DOBERMAN INFINITY

9月23日(水)/GENERATIONS from EXILE TRIBE

9月24日(木)/FANTASTICS from EXILE TRIBE

9月25日(金)/E-girls、Happiness、スダンナユズユリー

9月26日(土)/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

開演時間:午後8:00(全公演共通)

<公演概要>

・視聴料金:ABEMAコイン3900コイン(料金3900円、決済手数料780円)

・配信プラットフォーム:ABEMA

・公演時間:約2時間

・全世界同時配信(一部地域を除く)

・見逃し配信あり(期間限定)

