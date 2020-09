テクノポップユニット・Perfumeの周年事業『Perfume 15th&20th anniv with you all』第4弾として、メジャーデビュー15周年を迎える9月21日に自身初となるオンラインフェス『“P.O.P” Festival』(Perfume Online Present Festival)を開催することが発表された。

オンライン上に出現するフェスティバル特設会場では、Perfumeの歴史を振り返る展示、グッズ販売、フードコート、体験型のコンテンツなどを用意。メンバー出演のコンテンツ番組などのブースも設置され、タイムテーブル(後日発表)に沿って半日にわたってさまざまなコンテンツを楽しめる。

さらに、スペシャルパフォーマンスも予定。Perfumeとクリエイティブ集団・ライゾマティクスがさまざまな形で行ってきた最先端の演出を堪能できるパフォーマンスを、オンラインに特化した形で届ける。

きょう1日からは人気レシピサービス「クックパッド」の協力のもと、ファン参加型ブース『“P.O.P” Fesフードコート』で「Perfumeに食べてほしいフェス飯」レシピの募集をスタート。応募されたレシピの中から気になるものを順次選定し、Perfumeが実際に作って試食したり、フードコート内に掲載する。

なお、8月~10月にかけて発売/開催される6つの周年事業をコンプリートして応募すると豪華景品が当たる「Perfume 15th&20th anniv with you all コンプリートスタンプラリー」も実施。9月2日発売のBlu-ray/DVD『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』に封入されている応募台紙に、他の周年コンテンツの応募券やキーワードなどを貼付記載し応募すると、抽選で「Time Warp」直筆サイン入りドレスカード(15名)、エコバッグ(20名)、オリジナルカセットプレイヤー(50名)などが当たる。

