人気グループ・関ジャニ∞の最新シングル「Re:LIVE」が、前作「友よ」の初週売上26.0万枚を上回る、初週32.6万枚を売り上げ、8月25日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: Re:LIVE / 関ジャニ∞

2位: だってだってだって / NMB48

3位: DRAMA(Drama[Japanese Ver.]) / TOMORROW X TOGETHER

4位: smile / Twenty★Twenty

5位: Dazzling White Town / Saint Snow

6位: Fight for your heart / 三浦春馬

7位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06(Hide & Attack) / ストレイライト

8位: 感情リバーシブル / SAY-LA

9位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Sing the Prologue♪ / 久川凪(CV:立花日菜),関裕美(CV:会沢紗弥),遊佐こずえ(CV:花谷麻妃),三村かな子(CV:大坪由佳),堀裕子(CV:鈴木絵理)

10位: カイト / 嵐

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

