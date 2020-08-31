8/31付週間シングルランキング1位は関ジャニ∞の「Re:LIVE」
2020年8月31日 17時00分 (8月31日 18時06分更新)
人気グループ・関ジャニ∞の最新シングル「Re:LIVE」が、前作「友よ」の初週売上26.0万枚を上回る、初週32.6万枚を売り上げ、8月25日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングはこちら。
1位： Re:LIVE ／ 関ジャニ∞
2位： だってだってだって ／ NMB48
3位： DRAMA(Drama[Japanese Ver.]) ／ TOMORROW X TOGETHER
4位： smile ／ Twenty★Twenty
5位： Dazzling White Town ／ Saint Snow
6位： Fight for your heart ／ 三浦春馬
7位： THE IDOLM@STER SHINY COLORS GR@DATE WING 06(Hide & Attack) ／ ストレイライト
8位： 感情リバーシブル ／ SAY-LA
9位： THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Sing the Prologue♪ ／ 久川凪(CV:立花日菜),関裕美(CV:会沢紗弥),遊佐こずえ(CV:花谷麻妃),三村かな子(CV:大坪由佳),堀裕子(CV:鈴木絵理)
10位： カイト ／ 嵐
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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