ドラマ『闇芝居（生）』番組予告映像解禁＆生配信イベント開催
2020年8月31日 12時00分 (8月31日 13時05分更新)
テレビ東京で9月9日スタートの水ドラ25『闇芝居（生）』（読み：やみしばい・いき）（毎週水曜 深1：28～1：58、全12回予定）の番組予告映像が解禁された。また、ドラマの放送と並行し、番組出演者がイベント用に書き下ろした怪談朗読劇やトークショーを実施する、生配信イベントの開催も決定した。
同局で7期続くホラーアニメ『闇芝居』を実写化。1回の放送を3話のショートストーリーで構成する短編集ドラマ。
生配信イベントは、イープラスが運営する視聴チケット制のストリーミング・サービス「streaming+」で実施。視聴券は3000円（税込）。演出は、本編監督でもある井口昇氏と、怪談のアドバイザー、そして女流怪談師として知られる山口綾子氏の両人がイベントをプロデュースする。ドラマ初回放送日の9月９日から予約受付を開始するグッズラインナップも紹介する。
■『闇芝居（生）』生配信イベント（仮）イベント開催日時／出演者（※五十音順）
●9月12日（土） 昼3時公演（予定）
白又敦、西川俊介、橋本祥平、宮澤佑
白又敦、西川俊介、橋本祥平、宮澤佑
●9月12日（土）夕方6時30分公演（予定）
白又敦、髙﨑俊吾、西川俊介、橋本祥平、宮澤佑
白又敦、髙﨑俊吾、西川俊介、橋本祥平、宮澤佑
※上記の販売期間は9月1日（火）正午～9月12日（土）午後11時
●9月19日（土） 昼3時公演（予定）
一ノ瀬竜、白又敦、杉江大志、田中稔彦、橋本祥平
一ノ瀬竜、白又敦、杉江大志、田中稔彦、橋本祥平
●9月19日（土）夕方6時30分公演（予定）
白又敦、杉江大志、田中稔彦、橋本祥平、宮澤佑
白又敦、杉江大志、田中稔彦、橋本祥平、宮澤佑
※上記の販売期間は9月1日（火）正午～9月19日（土）午後11時
●10月4日（日） 昼3時公演（予定）
北川尚弥、佐藤永典、高崎俊吾、平野良、深澤大河
北川尚弥、佐藤永典、高崎俊吾、平野良、深澤大河
●10月4日（日）夕方6時30分公演（予定）
北川尚弥、佐藤永典、高崎俊吾、平野良、深澤大河
北川尚弥、佐藤永典、高崎俊吾、平野良、深澤大河
※上記の販売期間は9月1日（火）正午～10月4日（土）午後11時
※キャストは変更の可能性あり。今後のイベント情報の解禁は9月下旬を予定。
■Streaming+
https://eplus.jp/yamishibai_sp/
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