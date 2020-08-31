熱中症で７５歳死亡　伊賀の整備工場屋外で

2020年8月31日 05時00分 (8月31日 12時59分更新) 会員限定
　三十日午後二時二十分ごろ、伊賀市上之庄の自動車整備工場の屋外で市内の経営者の男性（７５）が倒れているのを従業員が見つけ、一一九番した。男性は意識がなく、搬送先の病院で死亡が確認された。
　市消防本部によると、死因は熱中症。同日、市では最高気温三六・八度を記録した。

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