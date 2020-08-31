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御在所ＳＡで１０周年感謝祭 四日市市とタイアップ企画も
東名阪自動車道御在所サービスエリア（ＳＡ）の複合商業施設「ＥＸＰＡＳＡ（エクスパーサ）御在所」（四日...
08月31日
松山投手「球走っていた」５人に無安打２四球 甲子園合同練習２日目
プロ志望高校生（三年生）合同練習会は最終日の三十日、兵庫県西宮市の甲子園球場であり、前日に続き三重県...
県男子ソフト、リーグ戦開幕 ５カ月遅れ
県男子ソフトボールリーグ戦（中日新聞社後援）が三十日、明和町総合グラウンドなどで開幕した。新型コロナ...
希少ツキノワグマ、大台で出没多発 保護と被害対策急務
今夏、大台町でツキノワグマの目撃が相次ぎ、人身被害も出ている。県や町は対応を急ぐが、町を含む紀伊半島...
次世代技術を介護や宇宙に 津で科技相と名城大教授が対談
竹本直一・科学技術担当相と福田敏男名城大教授による「次世代技術」をテーマにした対談が三十日、津市片田...
マイナンバーカード申請で津のイオンに行列 ９月１日からポイント事業
津市は三十日、九月一日からの「マイナポイント」事業を前に、イオンモール津南（同市高茶屋小森町）でマイ...