竹内まりや2000年のライブ写真

昨年デビュー40周年を迎えたシンガー・ソングライター、竹内まりやのキャリア初となる映像作品『souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~(Special Edition)』が、11月4日に発売されることが決定した。

本作は、2018年11月に公開されたライブドキュメンタリー映画『souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~』をDVD/Blu-ray化。2000年の18年ぶりライブ『souvenir』、2010年の10年ぶりライブ『souvenir again』、2014年の33年ぶりツアー『souvenir2014』と、いずれもチケット入手困難だったライブのベストシーンで構成された映画は14万人を動員し、興行収入3億円を突破。音楽映画としては記録的なヒットとなった。

今回リリースが決まったDVD/Blu-rayのDISC1に同映画を収録し、DISC2には映画未公開のライブ映像を数曲収録。さらに、ミュージックビデオ版『Expressions』と銘打ち、これまでに制作されたMVをほぼ網羅するほか、2019年に発表された「プラスティック・ラブ」のMV完全版も収められる。

同梱の豪華ブックレットには山下達郎との夫婦スペシャル対談も掲載。初回盤には内容未定の「マジックカード」も封入される。

■竹内まりや『souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~(Special Edition)』

▽Disc1:映画『souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~』

01. アンフィシアターの夜

02. 家に帰ろう(マイ・スイート・ホーム)

03. Forever Friends

04. マージービートで唄わせて

05. 五線紙

06. 静かな伝説(レジェンド)

07. 元気を出して

08. カムフラージュ

09. ウイスキーが、お好きでしょ

10. 人生の扉

11. プラスティック・ラブ

12. 駅

13. リンダ

14. 不思議なピーチパイ

15. SEPTEMBER

16. J-Boy

17. LET IT BE ME

18. いのちの歌

▽Disc2

・映画未公開のライブ映像を収録

・ミュージック・ビデオ版「Expressions」 これまで制作したミュージック・ビデオをほぼ全て収録

・海外でも超話題の曲「プラスティック・ラブ」の2019年に制作したミュージック・ビデオ完全版を収録

▽豪華ブックレット

竹内まりや・山下達郎のスペシャル対談を収録

関連キーワード 音楽