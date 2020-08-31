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米男子ゴルフ、松山英樹は３位 ＢＭＷ選手権最終日
【オリンピアフィールズ（米イリノイ州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第２戦、ＢＭＷ選手権は３０日、イ...
08月31日
ツインズ前田６回３失点で初黒星 タイガース戦、チームは５連敗
▽タイガース―ツインズ（３０日・デトロイト）
ツインズの前田は先発して６回を６安打３失点、無四球...
大リーグ、前田が３失点で初黒星 筒香２ラン、秋山２安打１盗塁
【ニューヨーク共同】米大リーグは３０日、各地で行われ、ツインズの前田はデトロイトでのタイガース戦に先...
レイズの筒香は２ランなど２安打 マーリンズ戦、チームは５連勝
▽マーリンズ―レイズ（３０日・マイアミ）
レイズの筒香は「４番・指名打者」で出場し、４打数２安打...
朝乃山は２キロ増の１７４キロ 関取最軽量は炎鵬の９２キロ
日本相撲協会は３１日、大相撲秋場所（９月１３日初日・両国国技館）に向けて関取衆の体重を発表し、大関朝...
愛知で開催予定の高円宮杯Ｗ杯が中止に フェンシング
日本フェンシング協会は３０日、オンラインで理事会を開き、１２月１１〜１３日に愛知県で開催予定だった男...