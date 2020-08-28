BLACKPINK×セレーナ・ゴメスが夢のコラボ 「Ice Cream」MV公開＆配信開始
2020年8月28日 22時57分 (8月28日 23時07分更新)
韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが、米女優で歌手のセレーナ・ゴメスとコラボレーションした新曲「Ice Cream」を28日、全世界同時に配信リリース。あわせてYouTubeの公式チャンネルでミュージックビデオを公開した。
BLACKPINKとセレーナの歌声が自然に溶け込む「Ice Cream」は、アイスクリームを比喩に用いて歌うダンスポップ曲。ピンクを基調にしたカラフルで遊び心たっぷりなMVは、公開9時間で4000万再生を突破する反響を呼んでいる。
ユニバーサルミュージックストアではきょう28日からBLACKPINK初のオリジナルフルアルバム『THE ALBUM』（10月6日発売）の予約販売をスタート。シリアルコードでの応募抽選でメンバーと直接ビデオ通話ができる「ビデオ電話サイン会」が当たる。
【試聴】BLACKPINKの主な配信楽曲
【ライブ写真】満員の東京ドームでダイナミックなパフォーマンス
【ライブ写真】ピンクの特大バースデーケーキで祝福されるジス
【写真】BLACKPINKがイメージモデル adidas「SUPERSTAR」
【写真】BLACKPINKメンバーのアップ写真を使用したソロジャケット
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