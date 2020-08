スマートフォン向けに配信中のゲーム『ポケモンマスターズ』が28日、あす29日に配信開始から1周年を迎えることを記念して大型アップデートを実施し、タイトルを『ポケモンマスターズ EX』に変更した。

大型アップデートは、新バトルコンテンツ「チャンピオンバトル」の追加や色違いの衣装が使用可能となる育成コンテンツ「★6EX」の解放のほか、新たな「ゲンカイ突破」「タイプスキル強化」など新機能が登場。各地方の四天王とチャンピオンが登場するチャンピオンバトルでは、まず四天王に挑み、すべてのバトルに勝利するとチャンピオンに挑戦できるというもの。クリアするとバディーズを「★6EX」に★アップするためのどうぐ「チャンピオンズソウル」を獲得できるほか、「HARD Lv.1」以上の難度をクリアすると殿堂入りすることが可能だ。

28日に登場したチャンピオンバトルは、カントー地方の四天王(ワタル、キクコ、シバ、カンナ)とチャンピオン(グリーン)に挑んで殿堂入りを目指す「VS カントー」。参加するには、メインストーリー(ソロ)第10章「勝負の理由」(NORMAL)をクリアする必要がある。

「★6EX」への解放方法は、★5バディーズに「のびしろ★5」を20枚使用した状態で「チャンピオンズソウル」を使用するとできる。なお、バディーズを「★6EX」にすると、編成画面やバディーズ詳細のトレーナーのポーズが変わるほか、見た目を「EXカラー衣装」に変更することができ、バディーズわざも強化される。現在4組のバディーズを「★6EX」にすることが可能で、対象バディーズは順次追加予定となっている。

さらに、★の数に関わらず、新たな「ゲンカイ突破」ではバディーズのレベル上限が125まで「ゲンカイ突破」が可能となり、バディーズわざのタイプが同じバディーズがチームに2組以上編成されている際に発動する「タイプスキル」の強化も解放した。強化のためのどうぐはトレーニングエリアで入手可能。

また、今回の大型アップデートや1周年を記念して、ダイヤ3000個のプレゼントを実施。さらに、限定バディーズ「★5マジコスグリーン&カメックス」、「★5マジコスリーフ&フシギバナ」、「★5マジコスレッド&リザードン」が期間限定で登場している。

(c)2019 DeNA Co., Ltd.(c)2019 Pokemon. (c)1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

