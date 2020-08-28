SKY-HI、AK-69とラジオで生対談
2020年8月28日 10時19分 (8月28日 11時07分更新)
TOKYO FMで放送中の秋元康氏プロデュースの深夜のガチ生トーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（月～木 深1：00～）では、31日から南こうせつと森山良子、武田真治と藤井尚之、AK-69とSKY-HI、船越英一郎と甲斐よしひろが生出演することが決定した。
2組のゲストによる深夜の生放送で台本がなく、ゲストがその日にしたい話題を自由に話すため、予想外の展開になったり、思わぬ話題が飛び出したりと、話題の同番組。新型コロナウイルス感染拡大防止・緊急事態宣言に伴い、それぞれ自宅からのテレワークから生放送を行う回があるなど、新しい放送スタイルにもチャレンジしている。
今回も異色の組み合わせが実現し、どういったトークが繰り広げられるか期待が集まる。
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