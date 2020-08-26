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銃撃受けた黒人男性に半身まひ 米中西部、抗議デモ続く
【ニューヨーク共同】米中西部ウィスコンシン州ケノーシャで２３日に黒人男性ジェーコブ・ブレークさん（２...
08月26日
スペイン、感染追跡に軍２千人 自治州支援、感染再拡大で
【パリ共同】スペインのサンチェス首相は２５日記者会見し、国内で新型コロナウイルスの感染が再び拡大して...
米財務省、麻薬密輸で中国人制裁 社会問題化しているオピオイド
【ワシントン共同】米財務省は２５日、鎮痛作用のあるオピオイド（医療用麻薬）の中でも強力なフェンタニル...
北朝鮮コロナ対策に「欠陥」 金正恩氏、党会議で克服指示
【北京共同】北朝鮮の朝鮮労働党は２５日、平壌で政治局拡大会議を開催、金正恩党委員長が出席した。新型コ...
黒人ゲストの演説次々 米共和党大会、差別イメージ打ち消し図る
【ワシントン＝岩田仲弘】米共和党大会では二十四日、黒人の演説者が相次ぎ登壇し、党候補に正式指名された...
チハノフスカヤ氏、欧米に仲介を要請 ベラルーシ政権との対話に向け
【モスクワ＝小柳悠志、パリ＝竹田佳彦】大統領選の不正疑惑を巡る抗議デモに対し政権側の弾圧が続くベラル...