米国務長官、毒物痕跡に深い懸念　ロシア反体制派巡り捜査に協力

2020年8月26日 07時33分 (8月26日 07時40分更新) 会員限定
　【ワシントン共同】ポンペオ米国務長官は２５日、ロシア反体制派アレクセイ・ナワリヌイ氏に毒物が使用された痕跡があると治療中のドイツの病院が発表したことを受け、「深刻な懸念」を表明する声明を出した。徹底した捜査と関係者の責任追及の必要性を強調した。ナワリヌイ氏の完全回復を願うと同時に、米国も捜査に協力する考えを示した。

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