谷まりあ (C)ORICON NewS inc.

モデルでタレントの谷まりあが24日、自身のインスタグラムを更新。お腹がチラリとのぞく美ボディショットを公開した。

谷は「Love my new hair and flowers」と、ピンクの花とともに撮影したオフショットを複数枚アップ。黒Tシャツ×デニムのシンプルなコーディネートをまとい、Tシャツは裾を縛って引き締まったお腹をチラ見せ。深いVネックからは、ふっくらとした胸元ものぞかせた。

この投稿にファンからは「国宝です」「Bodyラインが素敵すぎる」「気絶しました」「ヒップの形良いなー!!」「綺麗やしめっちゃ色気ムンムンですねぇ」といった美貌を絶賛する声が寄せられている。

